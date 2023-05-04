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Несколько взрывов прогремело в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Армия
Несколько взрывов прогремело в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольном украинской стороне городе Запорожье прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, раздался одиночный мощный взрыв», — рассказал он.

Позднее член главного совета администрации Запорожской области сообщил о ещё одном взрыве.

Подробности произошедшего Рогов пообещал огласить позже.

Напомним, что ранее при попытке атаковать на ореховском направлении в Запорожской области ВСУ понесли потери в технике и живой силе.
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