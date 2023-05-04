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Пентагон: с начала СВО Вашингтон передал Киеву более 35 миллиардов долларов военной помощи

Политика
Пентагон: с начала СВО Вашингтон передал Киеву более 35 миллиардов долларов военной помощи

После начала спецоперации ВС РФ Вашингтон передал Киеву более 35 миллиардов долларов военной помощи для украинских военных. Информация опубликована Министерством обороны Соединенных Штатов.

США с 24 февраля 2022 года оказали военную помощь Киеву на сумму 35,7 миллиарда долларов. Президент США Джо Байден за все время своей каденции оказал Украине около 36,4 миллиарда долларов, включая период СВО.

Обнародовали документ перед оглашением очередного пакета помощи ВСУ.

Ранее политолог Малек Дудаков сообщил, что в Вашингтоне начинают заранее перекладывать ответственность на Киев — на случай, если конфликт пойдет не по сценарию США.
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