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Сын модельера Вячеслава Зайцева собирается нарушить последнюю волю отца

Шоу-бизнес
Сын модельера Вячеслава Зайцева собирается нарушить последнюю волю отца

Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля. Легендарного модельера его сын Егор собирается похоронить не там, где завещал при жизни кутюрье. Об этом сообщает kp.ru.

Вначале наследник Зайцева долго не мог забрать из морга тело своего отца, а сейчас объявил, что решил похоронить его на небольшом кладбище в Щелково, объясняя, что Вячеслав Михайлович там прожил более 30-ти лет.

Но легендарный модельер выбрал для себя ещё при жизни Новодевичье кладбище. Это последняя воля дизайнера, которую собрался нарушить наследник.

Ранее стало известно, что сопровождавший перед смертью модельера Вячеслава Зайцева «помощник» сбежал из больницы.
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