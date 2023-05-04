Пожарные ликвидировали горение на лесопроизводстве в Приморье площадью 2000 квадратных метров

Горение происходило на Набережной улице в Арсеньеве Приморского края. Огонь охватил 2000 квадратных метров отходов лесопроизводства и сухой травы. В 7:11 по местному времени (00:11 по мск) спасатели ликвидировали пожар. Сейчас сотрудники МЧС проливают тлеющие остатки.