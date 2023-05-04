МИД России предупредил Киев и западных спонсоров о печальном исходе контрнаступления

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рекомендовал украинским властям и их западным партнерам подумать, прежде чем контратаковать. Он предупредил о последствиях наступательной операции. Об этом пишет газета «Известия».
Галузин подчеркнул, что бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал он в интервью.
Дипломат также назвал неприемлемым мирный план Украины, в котором Россия должна вывести войска и уйти из новых регионов.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская диаспора на Западе стала мишенью для преследования.