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МИД России предупредил Киев и западных спонсоров о печальном исходе контрнаступления

Политика
МИД России предупредил Киев и западных спонсоров о печальном исходе контрнаступления

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин рекомендовал украинским властям и их западным партнерам подумать, прежде чем контратаковать. Он предупредил о последствиях наступательной операции. Об этом пишет газета «Известия».

Галузин подчеркнул, что бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал он в интервью.

Дипломат также назвал неприемлемым мирный план Украины, в котором Россия должна вывести войска и уйти из новых регионов.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская диаспора на Западе стала мишенью для преследования.
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