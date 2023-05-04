В России с 4 мая 2023 года вступают новые изменения к системам оповещения населения

Новые изменения внесли в законодательство «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Они начнут действовать с 4 мая 2023 года.
Порядок реконструкции, создания и поддержания в готовности систем оповещения населения определяет правительство России. Также были определены полномочия организаций и органов власти по своевременному оповещению населения.
В федеральные законы добавили новые понятия «оповещение населения» и «системы оповещения населения». Например, в статье «О гражданской обороне»слово «оповещения» дополняется словом «населения».
Сейчас занимаются созданием комплексной системы экстренного оповещения населения о возникновении ЧС или угроз, которая поможет вдвое сократить отправку информации до населения, обеспечив его максимальный охват.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит поправки о проведении выборов в новых российских регионах при военном положении.