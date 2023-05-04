Специалист ВЭФ предупредили о сокращении глобально рынка труда на 2% к 2027 году

Подобные изменения на рынке труда связывают с развитием информационных технологий и цифровизацией. Роботы к этому времени заменят кассиров, бухгалтеров банковских и почтовых клерков, в то время как спрос на специалистов в области IT, разработки и обслуживания технологий значительно вырастет.