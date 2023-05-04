Специалист ВЭФ предупредили о сокращении глобально рынка труда на 2% к 2027 году

Мировой рынок труда к 2027 году сократится на 2%. Ведущие компании сократят 83 миллиона рабочих мест, а создадут только 69 миллионов новых, приводит «Коммерсант» прогноз специалистов Всемирного экономического форума.
Подобные изменения на рынке труда связывают с развитием информационных технологий и цифровизацией. Роботы к этому времени заменят кассиров, бухгалтеров банковских и почтовых клерков, в то время как спрос на специалистов в области IT, разработки и обслуживания технологий значительно вырастет.
По мнению специалистов ВЭФ, около четверти рабочих мест в мире подвергнутся трансформации. На рынок труда повлияют развитие технологий, распространение стандартов устойчивого развития, высокая стоимость жизни и медленный рост экономики.
Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в следующие пять лет на уровне трех процентов