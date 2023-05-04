Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший президент США Дональд Трамп обещал уничтожить «глубинное государство» в случае переизбрания

Политика
Бывший президент США Дональд Трамп обещал уничтожить «глубинное государство» в случае переизбрания

Экс-лидер США и кандидат на выборах президента в 2024 году Дональд Трамп дал предвыборное обещание «уничтожить глубинное государство» во время выступления перед избирателями.

«Когда я вернусь в Овальный кабинет, мы полностью снесем глубинное государство», — заявил бывшиq глава государства.

Под «глубинным государством» в США понимают мифическое неизбранное тайное правительство, управляющее страной и влияющее на политический курс государства. Трамп обещал избирателям полностью его ликвидировать, вернувшись на пост президента США.

Он заявил, что учредит комиссии, которая должна будет рассекретить и придать огласке всю информацию о шпионаже, цензуре и коррупции, скрытой от глаз граждан, политической элиты страны.

Ранее Трамп назвал действующего главу американского государства Джо Байдена «продажным».
США америка глубинное государство трамп выборы
Военкоры ФАН