Бывший президент США Дональд Трамп обещал уничтожить «глубинное государство» в случае переизбрания

Экс-лидер США и кандидат на выборах президента в 2024 году Дональд Трамп дал предвыборное обещание «уничтожить глубинное государство» во время выступления перед избирателями.
«Когда я вернусь в Овальный кабинет, мы полностью снесем глубинное государство», — заявил бывшиq глава государства.
Под «глубинным государством» в США понимают мифическое неизбранное тайное правительство, управляющее страной и влияющее на политический курс государства. Трамп обещал избирателям полностью его ликвидировать, вернувшись на пост президента США.
Он заявил, что учредит комиссии, которая должна будет рассекретить и придать огласке всю информацию о шпионаже, цензуре и коррупции, скрытой от глаз граждан, политической элиты страны.
Ранее Трамп назвал действующего главу американского государства Джо Байдена «продажным».