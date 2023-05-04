Google предложил своим пользователям входить в аккаунты без использования паролей

При этом техногигант заверил, что новый способ входа будет более безопасным и удобным, нежели пароли. Подобные шифры для доступа будут только на тех устройствах, которые обеспечивают большую безопасность. Чтобы получить возможность входа через подобные ключи доступа, необходимо подключить его к определенному аккаунту. После чего платформа начнет его запрашивать, когда вы входите в систему, или когда вы обнаружите потенциально опасную активность.