Google предложил своим пользователям входить в аккаунты без использования паролей

Пользователям Google было предложено входить в аккаунты без использования паролей. Это стало возможно благодаря криптографическим ключам, для активации которых необходим лишь смартфон. Об этом сообщает The Verge.
При этом техногигант заверил, что новый способ входа будет более безопасным и удобным, нежели пароли. Подобные шифры для доступа будут только на тех устройствах, которые обеспечивают большую безопасность. Чтобы получить возможность входа через подобные ключи доступа, необходимо подключить его к определенному аккаунту. После чего платформа начнет его запрашивать, когда вы входите в систему, или когда вы обнаружите потенциально опасную активность.
Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов приступили к аресту российских активов Google.