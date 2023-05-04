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Следственный комитет расследует нападение на консульство России на Аландских островах

Происшествия
Следственный комитет расследует нападение на консульство России на Аландских островах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи нападением на здание российское консульства в Мариехамне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нападение произошло на территории консульства России на Аландских островах, принадлежащих Финляндии, ночью с 30 апреля на 1 мая.

«На территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — пишет пресс-служба СК РФ.

По поручению Бастрыкина Главное следственное управление СК РФ проведет расследование и даст инциденту правовую оценку.

Ранее сообщалось, что следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с ударом по Кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
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