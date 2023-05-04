Следственный комитет расследует нападение на консульство России на Аландских островах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи нападением на здание российское консульства в Мариехамне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нападение произошло на территории консульства России на Аландских островах, принадлежащих Финляндии, ночью с 30 апреля на 1 мая.
«На территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — пишет пресс-служба СК РФ.
По поручению Бастрыкина Главное следственное управление СК РФ проведет расследование и даст инциденту правовую оценку.
Ранее сообщалось, что следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с ударом по Кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.