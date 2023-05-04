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Американское посольство в Киеве предупредило граждан США о повышенной угрозе ракетных атак

Политика
Американское посольство в Киеве предупредило граждан США о повышенной угрозе ракетных атак

Американских граждан на Украине призвали не игнорировать угрозу ракетных атак. С подобным обращением выступило посольство США в Киеве.

«В свете недавнего всплеска ударов по всей Украине и "подстрекательской риторики" со стороны Москвы Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе по Киеву и Киевской области», — сообщает диппредставительство.

Посольство призывает американских граждан прислушиваться к предупреждениям о воздушных тревогах, прятаться как следует и придерживается указаний украинских властей.

Ранее сообщалось, что США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль.
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