Американское посольство в Киеве предупредило граждан США о повышенной угрозе ракетных атак

Американских граждан на Украине призвали не игнорировать угрозу ракетных атак. С подобным обращением выступило посольство США в Киеве.
«В свете недавнего всплеска ударов по всей Украине и "подстрекательской риторики" со стороны Москвы Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе по Киеву и Киевской области», — сообщает диппредставительство.
Посольство призывает американских граждан прислушиваться к предупреждениям о воздушных тревогах, прятаться как следует и придерживается указаний украинских властей.
Ранее сообщалось, что США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль.