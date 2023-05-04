Певец Олег Газманов восхитился трудолюбием Филиппа Киркорова

Певец рассказал, что побывал на юбилейном шоу Филлипа Киркорова и рассказал, что был восхищен масштабом мероприятия. Мощный свет и мощнейший звук. Так же Газманов рассказал, что Филипп за концерт сменил костюмы 27 раз, что для самого артиста непосильная задача. По словам исполнителя от такой нагрузки он бы умер на месте.