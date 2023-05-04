Сенатор Андрей Клишас считает, что езду на электросамокатах следует запретить

На улицах города должна быть запрещена езда на электросамокатах, исключая только парки и частные поселки. Таким мнение поделился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщает Российская газета в своем Telegram-канале.
Как объяснил сенатор, такое решение связано со слишком частыми ЧП из-за электросамокатов.
В России за прошлый год был зарегистрирован 941 аварийный случай связанный с электросамокатами и иными средствами индивидуального управления. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В подобных авариях погибли 19 человек.
Ранее сообщалось, что травматолог Александр Григорьев советует держать детей за руку из-за самокатов на тротуарах