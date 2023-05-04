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Сенатор Андрей Клишас считает, что езду на электросамокатах следует запретить

Общество
Сенатор Андрей Клишас считает, что езду на электросамокатах следует запретить

На улицах города должна быть запрещена езда на электросамокатах, исключая только парки и частные поселки. Таким мнение поделился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Об этом сообщает Российская газета в своем Telegram-канале.

Как объяснил сенатор, такое решение связано со слишком частыми ЧП из-за электросамокатов.

В России за прошлый год был зарегистрирован 941 аварийный случай связанный с электросамокатами и иными средствами индивидуального управления. Это на 40% больше, чем в прошлом году. В подобных авариях погибли 19 человек.

Ранее сообщалось, что травматолог Александр Григорьев советует держать детей за руку из-за самокатов на тротуарах
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