Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна на Кубани ликвидировали

Спасательные службы полностью ликвидировали пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
«23:42 полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.
Крыша резервуара загорелась ночью в среду. На месте беспрерывно работали сотрудники МЧС России, пожарная техника и, в том числе, пожарный поезд.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что пострадавших при пожаре нет, угроза для жителей поселка отсутствует.