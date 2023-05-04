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Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна на Кубани ликвидировали

Происшествия
Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна на Кубани ликвидировали

Спасательные службы полностью ликвидировали пожар на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«23:42 полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.

Крыша резервуара загорелась ночью в среду. На месте беспрерывно работали сотрудники МЧС России, пожарная техника и, в том числе, пожарный поезд.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что пострадавших при пожаре нет, угроза для жителей поселка отсутствует.
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