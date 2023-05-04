Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Нидерланды с визитом, об этом сообщает в среду, 3 мая, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Ранее Владимир Зеленский участвовал в саммите стран Северной Европы и Украины в Финляндии, после которого покинул воздушное пространство «Суоми» в неизвестном направлении.
Недавно стало известно, что правительственный самолет США, на борту которого находится глава украинского государства, летит в Нидерланды.
Зеленский впервые посетит страну в качестве президента Украины. Цель визита на данный момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на американском самолете без опознавательных сигналов.