Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Нидерланды

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Нидерланды с визитом, об этом сообщает в среду, 3 мая, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Ранее Владимир Зеленский участвовал в саммите стран Северной Европы и Украины в Финляндии, после которого покинул воздушное пространство «Суоми» в неизвестном направлении.

Недавно стало известно, что правительственный самолет США, на борту которого находится глава украинского государства, летит в Нидерланды.

Зеленский впервые посетит страну в качестве президента Украины. Цель визита на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на американском самолете без опознавательных сигналов.
Украина зеленский нидерланды визит
Военкоры ФАН