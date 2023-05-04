Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства 13-летней девочки в Петербурге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову докладывать о ходе расследования убийства несовершеннолетней. Дело передано на контроль в центральный аппарат ведомства.
По данным следствия, 30 апреля 2023 года 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая пригласили 13-летнюю школьницу на пикник в лесном массиве у поселка Парголово.
Там 16-летний парень нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове, после чего подозреваемые поместили тело девочки в заранее подготовленную яму.
На допросе подозреваемый дал признательные показания и указал место, где спрятано тело потерпевшей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.
Ранее ФАН сообщал, что петербургский блогер убил 13-летнюю девушку во время трансляции и закопал ее в заранее подготовленной могиле.