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Пропавшая на Кубани 19-летняя девушка обнаружена мертвой спустя пять дней поисков

Происшествия
Пропавшая на Кубани 19-летняя девушка обнаружена мертвой спустя пять дней поисков

Аниматора Татьяну Мостыко, пропавшую на трассе в Краснодарском крае, нашли погибшей. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.

«Найдена, погибла… Соболезнуем родным и близким», — сообщил поисковый отряд.

Поиски 19-летней девушки продолжались пять дней, после того как в пятницу она и ее 37-летний коллега Кирилл Чубко пропали по пути с мероприятия, где они выступали. Машина, на которой возвращались аниматоры, была найдена сгоревшей в лесополосе.

Следственные органы предполагают, что на Кирилла и Татьяну напали недалеко от станицы Березанской трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет. Злоумышленники забрали у аниматоров деньги и банковские карточки. Они убили и спрятали тела своих жертв, а машину сожгли.

Предполагаемые преступники задержаны. Тело Кирилла Чубко было обнаружено со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в следственном комитете.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск белый Hyundai Grandeur, на котором передвигались аниматоры, обнаружили в Брюховецком районе недалеко от станицы Березанской.
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