Пропавшая на Кубани 19-летняя девушка обнаружена мертвой спустя пять дней поисков

Аниматора Татьяну Мостыко, пропавшую на трассе в Краснодарском крае, нашли погибшей. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.
«Найдена, погибла… Соболезнуем родным и близким», — сообщил поисковый отряд.
Поиски 19-летней девушки продолжались пять дней, после того как в пятницу она и ее 37-летний коллега Кирилл Чубко пропали по пути с мероприятия, где они выступали. Машина, на которой возвращались аниматоры, была найдена сгоревшей в лесополосе.
Следственные органы предполагают, что на Кирилла и Татьяну напали недалеко от станицы Березанской трое подозреваемых 30, 31 и 45 лет. Злоумышленники забрали у аниматоров деньги и банковские карточки. Они убили и спрятали тела своих жертв, а машину сожгли.
Предполагаемые преступники задержаны. Тело Кирилла Чубко было обнаружено со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в следственном комитете.
Ранее сообщалось, что объявленный в розыск белый Hyundai Grandeur, на котором передвигались аниматоры, обнаружили в Брюховецком районе недалеко от станицы Березанской.