Пропавшая на Кубани 19-летняя девушка обнаружена мертвой спустя пять дней поисков

Поиски 19-летней девушки продолжались пять дней, после того как в пятницу она и ее 37-летний коллега Кирилл Чубко пропали по пути с мероприятия, где они выступали. Машина, на которой возвращались аниматоры, была найдена сгоревшей в лесополосе.