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Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего визита в Хельсинки

Украина
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего визита в Хельсинки

Владимир Зеленский встретился в Хельсинки с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. О результатах переговоров действующий президент Украины написал в своем Telegram-канале.

На встрече Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном вопрос дальнейшей оборонной помощи Украине, а также начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

С премьером Дании Метте Фредериксен поговорили о комплексной поддержке Украины в борьбе с Россией.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир за оборонную поддержку Киева как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины.

С финским политиком Санной Марин обсудили текущую ситуацию на Украине.

В конце встречи президент Зеленский поблагодарил все присутствующих за мощную и устойчивую поддержку государства и украинского народа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.
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