Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего визита в Хельсинки

Владимир Зеленский встретился в Хельсинки с премьер-министрами Швеции, Дании, Исландии и Финляндии. О результатах переговоров действующий президент Украины написал в своем Telegram-канале.
На встрече Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном вопрос дальнейшей оборонной помощи Украине, а также начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
С премьером Дании Метте Фредериксен поговорили о комплексной поддержке Украины в борьбе с Россией.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир за оборонную поддержку Киева как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО, а также за весомую поддержку энергетического сектора Украины.
С финским политиком Санной Марин обсудили текущую ситуацию на Украине.
В конце встречи президент Зеленский поблагодарил все присутствующих за мощную и устойчивую поддержку государства и украинского народа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.