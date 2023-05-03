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Родственники американского актера Джейми Фокса вынуждены молиться за его здоровье

Шоу-бизнес
Родственники американского актера Джейми Фокса вынуждены молиться за его здоровье

Американский актер Джейми Фокс находится в больнице уже более 3-х недель после того, как ему была оказана неотложная медицинская помощь. Родственники артиста сообщают, что вынуждены молиться за здоровье Джейми и очень благодарны поклонникам за слова поддержки, которые семья получает ежедневно. Об этом сообщила онлайн-газета TMZ.

Хотя состояние здоровья звезды остается в секрете, ведь семья актера тщательно его скрывает, родственники артиста выходят на связь и благодарят поклонников за столь пристальное внимание.

Ранее стало известно, что скандальный американский актер Фрэнк Аграма скончался в возрасте 93 лет.
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