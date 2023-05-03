Родственники американского актера Джейми Фокса вынуждены молиться за его здоровье

Американский актер Джейми Фокс находится в больнице уже более 3-х недель после того, как ему была оказана неотложная медицинская помощь. Родственники артиста сообщают, что вынуждены молиться за здоровье Джейми и очень благодарны поклонникам за слова поддержки, которые семья получает ежедневно. Об этом сообщила онлайн-газета TMZ.