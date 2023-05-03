Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на американском самолете без опознавательных сигналов

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию на самолете администрации Соединенных Штатов Boeing C-40В в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, кортеж Зеленского прибыл к терминалу для частных вылетов воздушных суден столичного аэропорта Хельсинки. Над аэропортом зависли несколько вертолетов.
Веб-сервис Flightradar24 отмечает, что в аэропорту Хельсинки находился самолет без опознавательных знаков, покинувший недавно Финляндию в неизвестном направлении.
Ранее политолог Карин Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию.