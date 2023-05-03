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Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на американском самолете без опознавательных сигналов

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский улетел из Финляндии на американском самолете без опознавательных сигналов

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Финляндию на самолете администрации Соединенных Штатов Boeing C-40В в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, кортеж Зеленского прибыл к терминалу для частных вылетов воздушных суден столичного аэропорта Хельсинки. Над аэропортом зависли несколько вертолетов.

Веб-сервис Flightradar24 отмечает, что в аэропорту Хельсинки находился самолет без опознавательных знаков, покинувший недавно Финляндию в неизвестном направлении.

Ранее политолог Карин Беше-Головко предположила, почему Зеленский «срочно» отправился на переговоры в Финляндию.
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