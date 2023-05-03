Мужчина напал с ножом на двух учениц религиозной школы в Берлине

В Берлине мужчина напал на двух школьниц, в то время, как девочки прогуливали уроки рядом с евангелической школой. Злоумышленник зашел на территорию учебного заведения и серьезно ранил учениц ножом.
Некоторые одноклассники пострадавших девочек стали свидетелями произошедшего. Они рассказали об увиденном следственным органам. Сейчас школьникам оказывается психологическая помощь.
«Мы еще не знаем, есть ли для этого спусковой крючок или предыстория», — приводит Berliner Zeitung сообщение представителя полиции Ани Диршке.
Мужчина был задержан недалеко от места преступления. Он не предпринял попытки сбежать и спокойно ожидал полицию. 39-летний преступник, предположительно имеет психическое заболевание. Нападение могло быть совершено с политическим или религиозным мотивом.
Ранее сообщалось, что в Атланте преступник убил одного человека и ранил четырех во время стрельбы в больнице.