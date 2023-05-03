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Карл III будет облачен в 10 килограмм золота во время собственной коронации

Общество
Карл III будет облачен в 10 килограмм золота во время собственной коронации

Будем надеяться, что король Карл III посещал спортзал, поскольку 74-летний мужчина во время своей коронации будет облачен в 10 килограмм золота. Об этом сообщает Daily Star.

Букингемский дворец опубликовал список одежды и украшений, которые Карл III наденет на свою коронацию.

Сотканная из золотой ткани, то есть ниток, обернутых в золото, супертуника, весит около 2 килограмм. Поверх неё король наденет Императорскую мантию, которая весит 3-4 килограмма. Корона Святого Эдварда добавит к наряду еще 2,2 килограмма.

Ранее стало известно, что личное состояние Карла III оценивается в 600 миллионов фунтов.
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