Сразу несколько крупных природных пожаров бушуют в Челябинской области

В Челябинской области горят леса. Зафиксированы сразу несколько крупных природных пожаров. Огонь охватил и Ильменский государственный заповедник, сообщает Telegram-канал ЧП Миасс-Чебаркуль.
Лесные пожары площадью в несколько гектаров каждый бушуют рядом с городом Миасс. На территории заповедника находится самое крупное возгорание — огонь распространился на площади 35 гектаров.
Информации о пострадавших нет. На месте пожаров работают спасательные службы и работники лесничества. Специалиста пытаются предотвратить распространение огня.
Ранее сообщалось, что в Тюменском районе природный пожар добрался до дачного поселка.