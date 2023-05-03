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Сразу несколько крупных природных пожаров бушуют в Челябинской области

Происшествия
Сразу несколько крупных природных пожаров бушуют в Челябинской области

В Челябинской области горят леса. Зафиксированы сразу несколько крупных природных пожаров. Огонь охватил и Ильменский государственный заповедник, сообщает Telegram-канал ЧП Миасс-Чебаркуль.

Лесные пожары площадью в несколько гектаров каждый бушуют рядом с городом Миасс. На территории заповедника находится самое крупное возгорание — огонь распространился на площади 35 гектаров.

Информации о пострадавших нет. На месте пожаров работают спасательные службы и работники лесничества. Специалиста пытаются предотвратить распространение огня.

Ранее сообщалось, что в Тюменском районе природный пожар добрался до дачного поселка.
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