Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о грубости незнакомки на улице

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сталкивается с неприятностями, пока муж лежит в больнице.
На минувшей неделе она пожаловалась в личном блоге подписчикам, что её поездка в театр была омрачена поведением неизвестного мужчины. В конце спектакля он вскочил с места и загородил собой всю сцену. На вежливую просьбу сесть мужчина никак не отреагировал.
После супруга юмориста столкнулась с еще более странной ситуацией, о которой также рассказала в соцсетях. Брухунова шла по улице и подскользнулась на мокром асфальте. К счастью, жена Петросяна смогла удержать равновесие. Но ее огорчил тот факт, что ей никто не посочувствовал. Помимо того, проходившая мимо незнакомка грубо заявила, что нужно смотреть под ноги.
Ранее сообщалось, что жена юмориста Евгения Петросяна рассказала подробности о состоянии здоровья артиста.