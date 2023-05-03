Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о грубости незнакомки на улице

После супруга юмориста столкнулась с еще более странной ситуацией, о которой также рассказала в соцсетях. Брухунова шла по улице и подскользнулась на мокром асфальте. К счастью, жена Петросяна смогла удержать равновесие. Но ее огорчил тот факт, что ей никто не посочувствовал. Помимо того, проходившая мимо незнакомка грубо заявила, что нужно смотреть под ноги.