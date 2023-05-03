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Экс-президент США Трамп заявил, что Джо Байден может проспать коронацию Карла III

Политика
Экс-президент США Трамп заявил, что Джо Байден может проспать коронацию Карла III

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден проспит коронацию нового короля Великобритании Карла III. Своим мнением Трамп поделился в интервью телеканалу GBNews.

Экс-глава Белого дома заявил, что Байдену физически тяжело будет присутствовать на коронации. Хотя, по его мнению, действующий президент США должен представлять страну на церемонии в Великобритании, иначе это будет неуважением с его стороны.

«Думаю, иметь кого-то в качестве президента США, кто будет спать вместо визита на коронацию, это очень плохое дело», — выразил мнение бывший лидер США.

Ранее сообщалось, что король Великобритании устроит вечеринку для тех, кого он не пригласил на свою коронацию.
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