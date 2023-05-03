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Народный артист Аскольд Запашный подчеркнул важность психологической помощи для контрактников

Общество
Народный артист Аскольд Запашный подчеркнул важность психологической помощи для контрактников

Народный артист и художественный деятель Аскольд Запашный посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту.

Худрук Большого Московского цирка выразил слова поддержки всем, кто пришел в пункт для отправки на службу. Он подчеркнул пользу от посещения таких центров известными российскими артистами. Она заключается в повешении мотивации солдат, которые отправляются защищать родину.

Ранее сообщалось, что дрессировщик Эдгард Запашный назвал «бескультурием» пересылку поздравительных картинок.
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