Народный артист и художественный деятель Аскольд Запашный посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту.
Худрук Большого Московского цирка выразил слова поддержки всем, кто пришел в пункт для отправки на службу. Он подчеркнул пользу от посещения таких центров известными российскими артистами. Она заключается в повешении мотивации солдат, которые отправляются защищать родину.
Ранее сообщалось, что дрессировщик Эдгард Запашный назвал «бескультурием» пересылку поздравительных картинок.