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При атаке на Ореховском направлении в Запорожье ВСУ потеряли три единицы военной техники и 30 военнослужащих

Армия
При атаке на Ореховском направлении в Запорожье ВСУ потеряли три единицы военной техники и 30 военнослужащих

Основатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале о потерях украинской стороны во время наступления ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортёров и порядка 30 боевиков ВСУ», — написал Рогов.

Бой между украинскими боевиками и ВС России продлился чуть больше часа. После этого ВСУ отступили на прежние позиции с потерями.

Ранее сообщалось, что на Ореховском направлении в Запорожской области закончился бой между ВСУ и российскими военнослужащими.
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