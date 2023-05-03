При атаке на Ореховском направлении в Запорожье ВСУ потеряли три единицы военной техники и 30 военнослужащих

Основатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале о потерях украинской стороны во время наступления ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
«Потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортёров и порядка 30 боевиков ВСУ», — написал Рогов.
Бой между украинскими боевиками и ВС России продлился чуть больше часа. После этого ВСУ отступили на прежние позиции с потерями.
Ранее сообщалось, что на Ореховском направлении в Запорожской области закончился бой между ВСУ и российскими военнослужащими.