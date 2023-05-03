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Глава ФРС Джером Пауэлл назвал американский банковский сектор устойчивым несмотря на трудности

Экономика
Глава ФРС Джером Пауэлл назвал американский банковский сектор устойчивым несмотря на трудности

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает банковский сектор Соединенных Штатов устойчивым и сильным несмотря на падение банка First Republic Bank (FRB).

Пауэлл сообщил, что Центральный банк дальше продолжит следить за развитием ситуации на рынке, и добавил, что денежно-кредитный регулятор намеривается не допускать дальнейших крахов банков США.

«Мы привержены тому, чтобы извлечь правильные уроки из этого эпизода. Мы будем работать, чтобы предотвратить повторение событий, подобных этому», — прокомментировал глава.

Ранее сообщалось, что ФРС США увеличила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года.
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