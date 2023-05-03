Глава ФРС Джером Пауэлл назвал американский банковский сектор устойчивым несмотря на трудности

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает банковский сектор Соединенных Штатов устойчивым и сильным несмотря на падение банка First Republic Bank (FRB).
Пауэлл сообщил, что Центральный банк дальше продолжит следить за развитием ситуации на рынке, и добавил, что денежно-кредитный регулятор намеривается не допускать дальнейших крахов банков США.
«Мы привержены тому, чтобы извлечь правильные уроки из этого эпизода. Мы будем работать, чтобы предотвратить повторение событий, подобных этому», — прокомментировал глава.
Ранее сообщалось, что ФРС США увеличила базовую процентную ставку до максимума с 2006 года.