Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказалась отвечать считают ли США главу РФ законной целью для Киева

Представитель Вашингтона не стала отвечать на вопросы про атаку БПЛА на Кремль. Она также не стала комментировать считают ли США главу российской Федерации законной целью для ВСУ. При этом Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить, что удар по резиденции президента Владимира Путина в Москве был нанесен.