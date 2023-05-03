Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказалась отвечать считают ли США главу РФ законной целью для Киева

Пресс-секретарь администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга для прессы отказалась комментировать попытку удара киевского режима беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.
Представитель Вашингтона не стала отвечать на вопросы про атаку БПЛА на Кремль. Она также не стала комментировать считают ли США главу российской Федерации законной целью для ВСУ. При этом Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить, что удар по резиденции президента Владимира Путина в Москве был нанесен.
Ранее сообщалось, что власти США не были предупреждены об атаке беспилотника на Кремль.