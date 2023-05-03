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Конгрессмены требуют от ФБР отчета о коррупционных махинациях президента США Джо Байдена

Политика
Конгрессмены требуют от ФБР отчета о коррупционных махинациях президента США Джо Байдена

Конгрессмены-республиканцы направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором они сообщают о возможном участии действующего президента Джо Байдена в коррупционных схемах в период его вице-президентства.

«Информация, предоставленная разоблачителем, вызывает опасения, что тогдашний вице-президент Байден участвовал в схеме взяточничества, в которую был вовлечен иностранный гражданин», — сказано в сообщении.

Конгрессмены говорят, что у ФБР есть вся информация о коррупционной составляющей. От руководителей спецслужб они требуют представить открытый отчет преступной схемы.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «продажным».
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