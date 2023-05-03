Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян назвали сына Микаэлем

Шоу-бизнес
Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян назвали сына Микаэлем

Вчера на весь интернет прогремела новость о том, что жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила артисту наследника. Сейчас же стало известно имя первенца девушки.

Пара российских актеров выбрала для мальчика очень красивое и необычное имя — Микаэль.

В своих социальных сетях звезда сериала «Мажор» опубликовал снимок молодой супруги с новорожденным сыном на руках. Он подписал фотографию словами благодарности и любви к своей семье.

Ранее стало известно, что бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье экс-супруга. Поклонники Муцениеце восприняли это, как признание в остаточных чувствах к Прилучному.
Павел Прилучный зепюр брутян шоу-бизнес семья сын роды личная жизнь
Военкоры ФАН