Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян назвали сына Микаэлем

Вчера на весь интернет прогремела новость о том, что жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила артисту наследника. Сейчас же стало известно имя первенца девушки.
Пара российских актеров выбрала для мальчика очень красивое и необычное имя — Микаэль.
В своих социальных сетях звезда сериала «Мажор» опубликовал снимок молодой супруги с новорожденным сыном на руках. Он подписал фотографию словами благодарности и любви к своей семье.
Ранее стало известно, что бывшая жена Прилучного, актриса Агата Муцениеце расплакалась, когда узнала о пополнении в семье экс-супруга. Поклонники Муцениеце восприняли это, как признание в остаточных чувствах к Прилучному.