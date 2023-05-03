Полиция США разыскивает стрелка, убившего одного человека и ранившего четырех в Атланте

Полиция Атланты разыскивает стрелявшего в больнице Northside Hospital Medica в среду. Преступник убил одного человека и ранил четырех.
Медики пытаются спасти жизни нескольким пострадавшим от рук стрелка. Им проводят операцию в мемориальной больнице Грейди. Пациенты находятся в критическом состоянии.
Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Его личность известна представителям власти, но он все еще находится на свободе.
«Подозреваемый, как полагают, вооружен и опасен, к нему не следует приближаться», — приводит CNN сообщение департамент полиции.
По данным следствия, подозреваемый вместе с его матерью прибыли в больницу в Атланте по своим личным целям. В какой-то момент мужчина разозлился и открыл стрельбу. Его мать сотрудничает со следствием. Стрелок имеет военное прошлое.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в центре сербской столицы стали восемь человек.