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Полиция США разыскивает стрелка, убившего одного человека и ранившего четырех в Атланте

Происшествия
Полиция США разыскивает стрелка, убившего одного человека и ранившего четырех в Атланте

Полиция Атланты разыскивает стрелявшего в больнице Northside Hospital Medica в среду. Преступник убил одного человека и ранил четырех.

Медики пытаются спасти жизни нескольким пострадавшим от рук стрелка. Им проводят операцию в мемориальной больнице Грейди. Пациенты находятся в критическом состоянии.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Его личность известна представителям власти, но он все еще находится на свободе.

«Подозреваемый, как полагают, вооружен и опасен, к нему не следует приближаться», — приводит CNN сообщение департамент полиции.

По данным следствия, подозреваемый вместе с его матерью прибыли в больницу в Атланте по своим личным целям. В какой-то момент мужчина разозлился и открыл стрельбу. Его мать сотрудничает со следствием. Стрелок имеет военное прошлое.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в центре сербской столицы стали восемь человек.
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