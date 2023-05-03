Российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой отправился в Африку

Телеведущий в компании своей жены был замечен на посадке рейса в Африку. В свою очередь супруга Дмитрия официально подтвердила данную информацию и рассказала, куда конкретно они улетели. Девушка рассказала, что пара отправилась в Намибию на ближайшие 10 дней.