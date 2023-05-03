Российский телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой отправился в Африку

Не так давно стало известно, что Юлиана Караулова станет новой ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Сегодня экс-ведущий вышеупомянутого шоу Дмитрий Дибров был замечен в аэропорту.
Телеведущий в компании своей жены был замечен на посадке рейса в Африку. В свою очередь супруга Дмитрия официально подтвердила данную информацию и рассказала, куда конкретно они улетели. Девушка рассказала, что пара отправилась в Намибию на ближайшие 10 дней.
Ранее стало известно, что супруга Дмитрия Диброва пожаловалась на черную полосу в жизни из-за увольнения мужа, болезни сына и обрушения балкона.