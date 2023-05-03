В Сети появились первые кадры с места падения беспилотника под Коломной

В сети Интернет публикуют первые кадры с места обнаружения упавшего беспилотника в Московской области. Фото выложил Telegram-канал SHOT.
На месте падения БПЛА сейчас дежурит полиция и Росгвардия, также приехал автомобиль Следственного комитета РФ
На данный момент место происшествия оцеплено, посторонних не пускают.
Беспилотник упал глубоко в лесу под Коломной. Специалисты обнаружили на месте воронку и многочисленные обломки, их будут дальше исследовать эксперты.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне упал беспилотник.