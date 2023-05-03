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В Сети появились первые кадры с места падения беспилотника под Коломной

Происшествия
В Сети появились первые кадры с места падения беспилотника под Коломной

В сети Интернет публикуют первые кадры с места обнаружения упавшего беспилотника в Московской области. Фото выложил Telegram-канал SHOT.

На месте падения БПЛА сейчас дежурит полиция и Росгвардия, также приехал автомобиль Следственного комитета РФ

На данный момент место происшествия оцеплено, посторонних не пускают.

Беспилотник упал глубоко в лесу под Коломной. Специалисты обнаружили на месте воронку и многочисленные обломки, их будут дальше исследовать эксперты.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне упал беспилотник.
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