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Брат актера Данилы Козловского опроверг отъезд артиста из России

Шоу-бизнес
Брат актера Данилы Козловского опроверг отъезд артиста из России

Сегодня 3 мая свой 38-ой день рождения празднует российский актер Данила Козловский. Последнее время по Сети разошлись слухи, что звезда хочет покинуть Россию.

Брат артиста Егор Козловский, который по совместительству является его пресс-секретарем, опроверг эту информацию, рассказав агентству ТАСС, где же на самом деле сейчас находится шоумен.

Егор сообщил прессе, что все в порядке, актер никуда не уезжал и даже не собирался. Сегодня Данила Козловский отмечает свой день рождения в кругу семьи и близких ему людей.

Ранее стало известно, что Алексей Герман-младший поздравил артиста с днем рождения.
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