Брат актера Данилы Козловского опроверг отъезд артиста из России

Сегодня 3 мая свой 38-ой день рождения празднует российский актер Данила Козловский. Последнее время по Сети разошлись слухи, что звезда хочет покинуть Россию.
Брат артиста Егор Козловский, который по совместительству является его пресс-секретарем, опроверг эту информацию, рассказав агентству ТАСС, где же на самом деле сейчас находится шоумен.
Егор сообщил прессе, что все в порядке, актер никуда не уезжал и даже не собирался. Сегодня Данила Козловский отмечает свой день рождения в кругу семьи и близких ему людей.
Ранее стало известно, что Алексей Герман-младший поздравил артиста с днем рождения.