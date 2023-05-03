Военный эксперт Виталий Киселев уверен, что «повального» наступления ВСУ в ЛНР не будет

Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что вооруженные силы Украины сосредоточивают свои силы на купянском, кременском и сватовском направлениях, но «повального наступления» с их стороны нет. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.