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Военный эксперт Виталий Киселев уверен, что «повального» наступления ВСУ в ЛНР не будет

Армия
Военный эксперт Виталий Киселев уверен, что «повального» наступления ВСУ в ЛНР не будет

Военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что вооруженные силы Украины сосредоточивают свои силы на купянском, кременском и сватовском направлениях, но «повального наступления» с их стороны нет. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«В действительности наблюдается сосредоточение сил и средств противника на кременском направлении <…> Но такого повального наступления мы пока не ожидаем, мы этого еще не видим», — сказал военный.

Киселев рассказал, что из 170 целей, выявленных группировкой «Центр» за прошедшие сутки, 120 поразили. Это были склады, скопления техники и личный состав. Эксперт подчеркнул, что пройти сегодня незамеченными очень сложно из-за погодных условий, проливных дождей.

Он рассказал, что украинская армия продолжает накапливать личный состав и военную технику в районах Краматорска, Славянска и Константиновки. Поэтому, по словам эксперта, наши военные их в этих районах будут «подчищать».

Ранее военный эксперт Юрий Котенок назвал главные задачи ВС РФ в ходе будущего наступления ВСУ.
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