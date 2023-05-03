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Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с попыткой Киева нанести удар по Кремлю

Происшествия
Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с попыткой Киева нанести удар по Кремлю

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с ударом по Кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По поручению Главы СК РФ Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Расследование ведется в связи с попыткой Киева нанести удар беспилотником по Кремлю.

Следственный комитет сообщает, что на резиденцию президента России были нацелены два украинских БПЛА. Специальным службам удалось вывести беспилотники из строя.

Ранее ФАН опубликовал видео попытки удара украинского беспилотника по Кремлю.
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