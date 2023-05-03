Российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина

Певица Лариса Долина была лично знакома с дизайнером Валентином Юдашкиным, который шил наряды для большинства звезд российской эстрады. 2 мая известный модельер ушел из жизни. Слова исполнительницы передает Телепрограмма.
Артистка поделилась воспоминаниями о дизайнере после концерта «Спасибо за верность, потомки», который прошел в Кремле. Певица рассказала, что кутюрье был чудесным человеком и его смерть — это невосполнимая потеря. Так же звезда сообщила, что модельер до последнего боролся с болезнью.
Ранее стало известно, как балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть модельера Юдашкина. Артистка припомнила один примечательный случай, который очень ярко иллюстрирует масштаб таланта скончавшегося мастера.