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Российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина

Шоу-бизнес
Российская певица Лариса Долина поделилась переживаниями из-за смерти модельера Валентина Юдашкина

Певица Лариса Долина была лично знакома с дизайнером Валентином Юдашкиным, который шил наряды для большинства звезд российской эстрады. 2 мая известный модельер ушел из жизни. Слова исполнительницы передает Телепрограмма.

Артистка поделилась воспоминаниями о дизайнере после концерта «Спасибо за верность, потомки», который прошел в Кремле. Певица рассказала, что кутюрье был чудесным человеком и его смерть — это невосполнимая потеря. Так же звезда сообщила, что модельер до последнего боролся с болезнью.

Ранее стало известно, как балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть модельера Юдашкина. Артистка припомнила один примечательный случай, который очень ярко иллюстрирует масштаб таланта скончавшегося мастера.
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