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ВСУ отступили с потерями на Ореховском направлении в Запорожье

Армия
ВСУ отступили с потерями на Ореховском направлении в Запорожье

На Ореховском направлении в Запорожской области закончился бой между ВСУ и российскими военнослужащими. Украинские боевики отступили, сообщил основатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Ситуация в районе Работино на Ореховском направлении под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что ВСУ отступили с потерями на исходные позиции. Атака со стороны Украины была очередной разведкой боем.

Ранее Рогов сообщил, что со стороны противника в бою участвовали танки, бронетехника и БТР.
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