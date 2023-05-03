ВСУ отступили с потерями на Ореховском направлении в Запорожье

На Ореховском направлении в Запорожской области закончился бой между ВСУ и российскими военнослужащими. Украинские боевики отступили, сообщил основатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Ситуация в районе Работино на Ореховском направлении под контролем», — написал он в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что ВСУ отступили с потерями на исходные позиции. Атака со стороны Украины была очередной разведкой боем.
Ранее Рогов сообщил, что со стороны противника в бою участвовали танки, бронетехника и БТР.