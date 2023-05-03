Российский певец SHAMAN поделился историей о неожиданном знакомстве с коллегами

Так же исполнитель поделился радостным для него событием. Певец рассказал, что недавно познакомился со многими звездами российской эстрады. Зайдя в гримерку, он обнаружил там Григория Лепса, Олега Газманова и Александра Розенбаума. Молодой человек остался очень доволен этим знакомством.