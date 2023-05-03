Российский певец SHAMAN поделился историей о неожиданном знакомстве с коллегами

Исполнитель SHAMAN рассказал, как познакомился с российскими звездами. Об этом сообщает Телепрограмма.
Певец Ярослав Дронов (настоящее имя музыканта), продолжает покорять сердца российских слушателей. Артист все чаще выпускает новые хиты и дает концерты. Сегодня, 3 мая, он выступал в Кремле.
Так же исполнитель поделился радостным для него событием. Певец рассказал, что недавно познакомился со многими звездами российской эстрады. Зайдя в гримерку, он обнаружил там Григория Лепса, Олега Газманова и Александра Розенбаума. Молодой человек остался очень доволен этим знакомством.
Ранее сообщалось, что в День Победы SHAMAN выступит с праздничным концертом в Екатеринбурге.