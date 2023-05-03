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Российский певец SHAMAN поделился историей о неожиданном знакомстве с коллегами

Шоу-бизнес
Российский певец SHAMAN поделился историей о неожиданном знакомстве с коллегами

Исполнитель SHAMAN рассказал, как познакомился с российскими звездами. Об этом сообщает Телепрограмма.

Певец Ярослав Дронов (настоящее имя музыканта), продолжает покорять сердца российских слушателей. Артист все чаще выпускает новые хиты и дает концерты. Сегодня, 3 мая, он выступал в Кремле.

Так же исполнитель поделился радостным для него событием. Певец рассказал, что недавно познакомился со многими звездами российской эстрады. Зайдя в гримерку, он обнаружил там Григория Лепса, Олега Газманова и Александра Розенбаума. Молодой человек остался очень доволен этим знакомством.

Ранее сообщалось, что в День Победы SHAMAN выступит с праздничным концертом в Екатеринбурге.
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