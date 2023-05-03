В Запорожье идет бой между силами ВС России и украинскими боевиками

Бой идет на ореховском направлении в Запорожской области. ВСУ пошли в наступление. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас идет бой, мотострелки и наши две линии обороны в бою», — сообщил Рогов.
Он отметил, что со стороны противника в бою участвуют танки, бронетехника и БТР. При этом один бронетранспортер и один танк противника были подбиты силами ВС России. Является ли это полномасштабным наступлением или разведкой боем в настоящее время не известно.
Ранее Рогов сообщил о завершении подготовки украинской стороны к контрнаступлению на Запорожском направлении.