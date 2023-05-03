Актриса Надежда Ангарская родила сына

Российская актриса Надежда Ангарская второго мая легла на сохранение беременности, потому что малыш весил уже больше четырех килограмм. А сегодня, третьего мая звезда объявила, что родила сына. Об этом сообщает Телепрограмма.
Из своей палаты Надежда выложила видео в социальные сети. Девушка рассказала о своих переживаниях подписчикам. Звезда поделилась эмоциями от первого взятия ребенка на руки, но малыша не показала.
Ранее стало известно, что беременная актриса Надежда Ангарская легла на сохранение.