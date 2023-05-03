Попытка удара по Кремлю: пожертвует ли Запад Зеленским?

Риски эскалации конфликта, конечно, при этом резко возросли, но реальные западные «центры принятия решений» находятся не в Белом доме и не в Букингемском дворце, поэтому их обитатели надеются избежать «ответного сигнала» из России. А возможная реализация подобного сценария с «жертвой Зеленского», помимо всего прочего, создает США и их союзникам (в его понимании) максимально выгодные стартовые условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров: действующий глава киевского режима, бывший главным препятствием на пути к миру, «снят с доски, поскольку, будучи в целом паладином свободы, независимости и демократии, все-таки нарушил рыцарский кодекс, а потому пал на поле брани от коварного, но ответного и спровоцированного им самим удара «русских агрессоров», — наверняка что-то подобное в исполнении глобального западного хора можно будет услышать со всякими разными приличествующими случаю аранжировками. Опять же, на подобное наши противники большие мастера — им и куда более страшные предложения типа «дела Скрипалей», с успехом удавалось продавать, а здесь вопрос намного серьезнее, поскольку гибридную «войну на истощение» против России им сейчас явно не выиграть, если они срочно не получат передышку для себя. А с подключением Китая — особенно. Вот и стараются как умеют…