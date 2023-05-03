Попытка удара по Кремлю: пожертвует ли Запад Зеленским?

Информация и видеокадры о двух сбитых над Кремлем в ночь на 3 мая БПЛА — конечно, мировая сенсация номер один. По целому ряду причин.
Прежде всего, потому что ликвидированные дроны сразу же были идентифицированы как украинские, а сам инцидент назван «спланированной террористической акцией, покушением на президента России». Как бы ни отрицали этот факт в Киеве, официально заявляя, что не причастны к «ночной атаке на Кремль», а «действия Украины не направлены на атаку чужих территорий», но этим заявлениям уже грош цена на фоне всех предыдущих событий. Например, ударов БПЛА по военному аэродрому в Саратовской области и других совершенных и предотвращенных нападений на объекты, расположенные внутри границ РФ. Их количество исчисляется уже десятками, если не сотнями. А также непрерывных угроз со стороны официальных лиц киевского режима о «переносе войны на российскую территорию», не говоря уже про обстрелы и минирование территорий, ныне ставших частью Российской Федерации, подрыв Крымского моста, и так далее. Единожды солгавший, кто тебе поверит?
Но в данном случае вполне можно допустить, что Зеленский и К° действительно «не при чем», поскольку ни для кого не секрет, что реально вооруженными формированиями Украины управляют профессионалы из США и НАТО, чьи команды исполняют «незалежные» туземцы. А ставить этих туземцев в известность обо всех своих замыслах и действиях иностранные «военспецы» не обязаны и не собираются. Во всяком случае, такая лихая укросамодеятельность, как атака беспилотников на Кремль без ведома западных кураторов, американских в том числе, полностью исключена. Те-то о ней априори должны знать и быть к ней причастными. Добавим к этому все более мощные в глобальном медиапотоке «альянса демократий» призывы к устранению Владимира Путина «любыми средствами и любой ценой». Версия о том, что под влиянием или под прикрытием этих призывов усердные не по разуму западные и прозападные вояки попытались при помощи БПЛА и всей сопровождающей их инфраструктуры перейти от слов к делу, выглядит более чем обоснованной.
Но надо понимать, что избранный при этом способ имел эффективность, стремящуюся к нулю. Следовательно, реальной целью организаторов данной атаки был вовсе не президент России, это была не «разведка боем» системы защиты Кремля от угроз с воздуха для последующей, более массированной и точной атаки, и даже не «отвлечение внимания» от других антипутинских планов наших противников. Если разобрать возникшую теперь ситуацию, то самым важным изменением можно считать заявление российской стороны о том, что она «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным». Теперь иностранные кураторы Украины вполне могут убрать Зеленского, но сделать это таким образом, чтобы иметь возможность списать это на «ответные меры» России. В операциях такого рода с полностью подконтрольными марионетками (а Зеленский, несомненно, относится к их числу), западное информационно-разведывательное сообщество более чем опытно и традиционно успешно. «Пастор Шлаг, или светлый образ его…»
Риски эскалации конфликта, конечно, при этом резко возросли, но реальные западные «центры принятия решений» находятся не в Белом доме и не в Букингемском дворце, поэтому их обитатели надеются избежать «ответного сигнала» из России. А возможная реализация подобного сценария с «жертвой Зеленского», помимо всего прочего, создает США и их союзникам (в его понимании) максимально выгодные стартовые условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров: действующий глава киевского режима, бывший главным препятствием на пути к миру, «снят с доски, поскольку, будучи в целом паладином свободы, независимости и демократии, все-таки нарушил рыцарский кодекс, а потому пал на поле брани от коварного, но ответного и спровоцированного им самим удара «русских агрессоров», — наверняка что-то подобное в исполнении глобального западного хора можно будет услышать со всякими разными приличествующими случаю аранжировками. Опять же, на подобное наши противники большие мастера — им и куда более страшные предложения типа «дела Скрипалей», с успехом удавалось продавать, а здесь вопрос намного серьезнее, поскольку гибридную «войну на истощение» против России им сейчас явно не выиграть, если они срочно не получат передышку для себя. А с подключением Китая — особенно. Вот и стараются как умеют…