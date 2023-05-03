Психолог Людмила Суздальцева дала несколько практических упражнений, которые помогут научиться делать выбор

Молодым людям было непросто во все времена. Выпуск из школы или из вуза, поиск очередной работы или места жительства накладывает огромную ответственность, которую неокрепшая психика, порой, не может преодолеть. В результате многие учатся делать выбор быстро, действовать «как все», или и вовсе слушать, что скажет мама. Психолог Людмила Суздальцева рассказала о том, как можно стать ближе к себе и научиться слышать свои истинные желания, а кроме того дала несколько практических действенных упражнений.