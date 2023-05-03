Психолог Людмила Суздальцева дала несколько практических упражнений, которые помогут научиться делать выбор

Кем стать? Куда поступить? Что надеть? Что съесть на завтрак? Ежечасно мы окружены выбором, который нужно совершать и преодолевать. О том, как это делать проще и что может этому препятствовать, корреспонденту ФАН рассказала психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева.
Молодым людям было непросто во все времена. Выпуск из школы или из вуза, поиск очередной работы или места жительства накладывает огромную ответственность, которую неокрепшая психика, порой, не может преодолеть. В результате многие учатся делать выбор быстро, действовать «как все», или и вовсе слушать, что скажет мама. Психолог Людмила Суздальцева рассказала о том, как можно стать ближе к себе и научиться слышать свои истинные желания, а кроме того дала несколько практических действенных упражнений.
Общество накладывает обязательства
«Поиск себя — это очень непростая задача в любом возрасте», — говорит психолог.
По словам специалиста, большой отпечаток на любой выбор человека накладывают социальные требования. Молодым людям и так непросто понять, что именно для них важно, какие у них потребности, но, зачастую, в игру вступает еще и общество.
«Для молодого человека, правда, это очень сложный поиск себя: что для меня сейчас важнее? А что в принципе важнее? У нас же еще и сформулирован образ о том, что у нас должно быть все и везде, и всегда прекрасно. Как это ты счастливо женат, но у тебя нет карьеры директора крупной компании — тебе уже 21 год!» — обращает внимание на проблему молодежи психолог.
Людмила Суздальцева отмечает, что человеку часто не только не помогают, но даже мешают сделать правильный выбор. Зачастую в сложных для молодежи ситуациях присутствует давление общества, а также отсутствует какая бы то ни было поддержка со стороны окружающих.
«Вы знаете, когда человек мечется и не может выбрать, у нас в обществе не поддерживается вот этот вот поиск. У нас часто говорят: «Ну давай уже, че ты не можешь выбрать?», «Ну сколько можно», «Берись ты уже!»… Это сложно. И это правда не волевой акт», — отмечает психолог.
Бережно к себе
Эксперт убеждена: если человек не привык с детства прислушиваться к тому, что он хочет и что ему нравится, «в каких-то мелких вещах», то он не сможет сделать и большой выбор.
«Я бы здесь рекомендовала просто быть к себе более снисходительным и чувствительным, не требовать от себя невозможного. Очень часто мы этого требуем: я ничего не попробовал, ничего не знаю, но я уже должен знать, чего я хочу. А выбирать, что я хочу, это такой же навык, как все остальные», — заявляет Суздальцева.
Если у человека есть какие-то сложности с выбором и осознаванием, чего он хочет, психолог рекомендует попробовать сделать ряд простых, но действенных упражнений. Нужно всего лишь задать себе соответствующие вопросы и прислушаться к себе.
Несколько элементарных вопросов самому себе
«Есть очень хорошее упражнение. Первое и самое простое — спросите себя: «Что мне нравится? Чего я сейчас хочу? Если я хочу пить, то — чего? Газированной воды или обычной, чай или кофе; чего-то сладкого или горького? Точно также и с едой: чего я сейчас хочу?» — рекомендует задать себе вопросы психолог.
Пойти по этой дороге или по другой, по той стороне улицы или по противоположной? Чего я хочу сейчас: поесть или попить? Эти и другие несложные вопросы, по словам специалиста, призваны помочь человеку определиться, что ему нравится и чего хочется на самом деле.
Удобно ли человек сидит или стоит, как откликается его тело — об этом и многом другом стоит задумываться регулярно. Такие нехитрые ежедневные наблюдения помогут не только лучше узнать себя, но и научат делать осознанный и легкий выбор.
«Что приносит вам радость?» — это упражнение тоже не из простых. Этот вопрос себе можно задавать в любое время и в любом месте, будь то полная маршрутка, уютная кровать или красивая набережная.
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