Желающим избавиться от лишнего веса посоветовали добавить в утренний рацион клетчатку и белковые продукты

Сбалансированный завтрак поможет в борьбе с лишними килограммами. Соответствующее мнение выразили американские диетологи.
Специалисты объяснили, какую пищу лучше употреблять для похудения. Для избавления от лишнего веса они посоветовали добавить в утренний рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. Отличными вариантами для такого завтрака диетологи назвали яйца и овсяную кашу с добавлением ягод, передает телеканал «360» со ссылкой на издание Eat This, Not That!.
Россиянам, которые отравились жирной пищей или алкоголем во время майских праздников, желательно придерживаться щадящей диеты, ранее рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.