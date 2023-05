Желающим избавиться от лишнего веса посоветовали добавить в утренний рацион клетчатку и белковые продукты

Специалисты объяснили, какую пищу лучше употреблять для похудения. Для избавления от лишнего веса они посоветовали добавить в утренний рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. Отличными вариантами для такого завтрака диетологи назвали яйца и овсяную кашу с добавлением ягод, передает телеканал «360» со ссылкой на издание Eat This, Not That!.