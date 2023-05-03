Постпред России Небензя: ООН теряет доверие в мире

Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал все стороны конфликта на Украине воздержатся от дальнейшей эскалации. По его словам, организация ознакомилась с сообщениями об атаке украинского беспилотника по Кремлю и заявлениями Москвы и Киева по данному инциденту.