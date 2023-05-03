Постпред России Небензя: ООН теряет доверие в мире

Организация Объединенных Наций (ООН) сталкивается со снижением доверия к себе, ей следует обратить внимание на критические оценки. Об этом заявил постоянные представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Дипломат указал, что ООН должна представлять интересы всех членов международного сообщества. Данные положения закреплены в 100-й статье устава, который обязаны соблюдать все члены организации.
«Отчасти эти критические оценки - свидетельство разочарования принимающих государств и их населения», — заявил Небензя.
Постпред России добавил, что не все критические оценки работы организации направлены на очернение ее репутации. ООН следует увеличить усилия своих миротворческих миссий и активнее работать с простыми людьми посредством СМИ, резюмировал Небензя.
Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал все стороны конфликта на Украине воздержатся от дальнейшей эскалации. По его словам, организация ознакомилась с сообщениями об атаке украинского беспилотника по Кремлю и заявлениями Москвы и Киева по данному инциденту.