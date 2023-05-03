Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пригожин рассказал, какую площадь заняла ЧВК «Вагнер» в зоне СВО в условиях острейшего «снарядного голода»

Общество
Пригожин рассказал, какую площадь заняла ЧВК «Вагнер» в зоне СВО в условиях острейшего «снарядного голода»

Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли 54 тысячи квадратных метров Бахмута. Актуальную информацию озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Украинская армия контролирует только 2,64 квадратных километра. За сутки «музыканты» продвинулись на 230 метров, погибшими насчитывается 116 бойцов ЧВК «Вагнер».

«Снарядный голод острейший. ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды в безлимите», – передает слова Пригожина пресс-служба предпринимателя в Telegram.

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что бойцы не получают артиллерийские боеприпасы от Минобороны. В запасе снарядов на несколько дней. По словам Пригожина, чиновники игнорируют любые запросы от «музыкантов».

Ранее предприниматель отмечал, что украинские боевики проявляют высокую активность в зоне СВО. Таким образом, можно считать, что наступление ВСУ уже началось.
пригожин бахмут чвк вагнер
Военкоры ФАН