Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли 54 тысячи квадратных метров Бахмута. Актуальную информацию озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Украинская армия контролирует только 2,64 квадратных километра. За сутки «музыканты» продвинулись на 230 метров, погибшими насчитывается 116 бойцов ЧВК «Вагнер».
«Снарядный голод острейший. ВСУ начали свое контрнаступление, люди у них и снаряды в безлимите», – передает слова Пригожина пресс-служба предпринимателя в Telegram.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что бойцы не получают артиллерийские боеприпасы от Минобороны. В запасе снарядов на несколько дней. По словам Пригожина, чиновники игнорируют любые запросы от «музыкантов».
Ранее предприниматель отмечал, что украинские боевики проявляют высокую активность в зоне СВО. Таким образом, можно считать, что наступление ВСУ уже началось.