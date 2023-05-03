В Лондоне экоактивисты изменили текст песни Spice Girls и вышли под нее на протест

Экоактивисты Лондона вышли на улицы города, чтобы сорвать собрание акционеров банка Barclays. Они выкрикивали измененный текст известной композиции.
Общественники из организаций Fossil Free London и Extinction Rebellion начали петь песню Spice Girls. Однако вместо привычной лирики они добавили свою. Участники протеста призвали перестать использовать нефть, газ, сжигать ископаемое топливо.
«Эй, ты, сжигающий планету, прекрати сейчас же, с нас хватит», – кричали активисты.
Причиной такого выступления стало то, что банк спонсирует связанные с ископаемыми проекты. Спустя несколько минут выступление экоактивистов прервали. По заявлениям представителей финансовой организации, они готовы к диалогу об изменении климата.
Ранее экоактивисты устроили протест в Германии. Протестующие перекрыли движение на некоторых улицах. В своих соцсетях общественники призвали присоединяться к другим подобным мероприятиям в мае.