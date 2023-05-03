Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врач Гончарова раскрыла природный метод борьбы с авитаминозом

Общество
Врач Гончарова раскрыла природный метод борьбы с авитаминозом

Некоторые люди становятся слабыми и раздражительными из-за авитаминоза. О природном методе борьбы с недугом рассказала врач-терапевт Анна Гончарова.

За осень и зиму силы организма изрядно истощаются, причиной чему служат разного рода инфекции и ОРВИ. Это также обуславливает необходимость восстановления адаптивной функции организма.

Для обеспечения притока витаминов В2, В5, В2, В5 врач посоветовала добавить в рацион яйца, говяжью печень и петрушку. Среди источников витамина A и C терапев выделила облепиху, смородину, шиповник, жирную рыбу и твердый сыр, передает «Петербургский дневник».

Сельдь необходимо есть склонным к набору лишнего веса людям, а также тем, кто регулярно испытывает стресс и очень много работает. Соответствующей рекомендацией поделилась диетолог Маргарита Королева.
врач-терапевт гончарова борьба с авитаминозом питание витамины
Военкоры ФАН