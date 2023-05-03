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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о массированном обстреле ВСУ Петровского и Кировского районов города

Происшествия
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о массированном обстреле ВСУ Петровского и Кировского районов города

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом через личный Telegram-канал сообщил мэр населенного пункта Алексей Кулемзин.

Он указал, что целью националистов стали Кировский и Петровский районы города. В связи с этим представители властей призвали местных жителей оставаться в укрытиях и соблюдать осторожность.

«Не исключены повторные обстрелы!» — предупредил Кулемзин.

Позже он добавил, что в Петровском районе была обнаружена противопехотная мина «Лепесток». Боеприпас нашли на улице Лохтина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о попытке двух украинских беспилотников атаковать официальную резиденцию президента РФ. Инцидент произошел в ночь на среду, 3 мая.
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