Мэр Донецка Кулемзин сообщил о массированном обстреле ВСУ Петровского и Кировского районов города

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом через личный Telegram-канал сообщил мэр населенного пункта Алексей Кулемзин.
Он указал, что целью националистов стали Кировский и Петровский районы города. В связи с этим представители властей призвали местных жителей оставаться в укрытиях и соблюдать осторожность.
«Не исключены повторные обстрелы!» — предупредил Кулемзин.
Позже он добавил, что в Петровском районе была обнаружена противопехотная мина «Лепесток». Боеприпас нашли на улице Лохтина.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о попытке двух украинских беспилотников атаковать официальную резиденцию президента РФ. Инцидент произошел в ночь на среду, 3 мая.